Василевский играл с травмой в серии против "Коламбуса"

Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский испытывал проблемы со здоровьем в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс". Это может помешать ему выступить на чемпионате мира в Словакии. Об этом рассказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.

"Василевский играл в плей-офф с травмой. Андрей пройдет комплекс необходимых процедур и обследований у врачей. После этого, если все будет хорошо, отправится играть за сборную", – цитирует Мильштейна Чемпионат.com.

Россиянин принял участие во всех четырех матчах серии плей-офф против "Коламбуса". Он отразил 89 бросков из 104, пропустив 15 шайб. "Молнии" уступили "пиджакам" со счетом 0:4 и завершили поход за Кубком Стэнли.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России вызвал Василевского на сборы национальной команды.