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17 апреля 201919:55

Путин о планах Порошенко встретиться: мне об этом ничего не известно

Президент России Владимир Путин в среду прокомментировал заявление Петра Порошенко — который уверен, что будет участвовать во встрече лидеров нормандской четверки, передает телеканал "Россия 24".

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал, в рамках рабочего графика этого нет", — сказал Путин.

Это был ответ на вопрос журналиста после встречи с лидером Таджикистана, на которой обсуждались вопросы безопасности в Центральной Азии на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко не исключил, что во время празднования в июне в Нормандии 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции может состояться встреча лидеров "нормандской четверки". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в торжествах.

Представитель канцлера Германии также заявил, что ему ничего не известно о подготовке к встрече в Нормандском формате. Пустить пыль в глаза избирателю у Порошенко не получилось.

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