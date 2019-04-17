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17 апреля 201920:35 Андрей Григорьев

Масштабное шоу: кандидаты в президенты Украины разделили стадион пополам

Представитель канцлера Германии также заявил, что ему ничего не известно о подготовке к встрече в Нормандском формате. Пустить пыль в глаза избирателю у Порошенко не получилось. Все труднее ему дается и представлять Россию — врагом Украины. Файненшал Таймс цитирует лидера Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука. — Который говорит об антироссийской истерии приближенных Порошенко и о потерянных двадцати миллиардах долларов экспортного потенциала.

Самый большой стадион Украины — семьдесят тысяч мест готовится к главному политическому событию года, дебатам кандидатов в президенты. Но пока монтировали аппаратуру от Зеленского, появилась и альтернативная фура с оборудованием — от Порошенко.

"Они хотят сейчас завезти другую сцену. Где вы видели в мире такие дебаты. Как вы вообще представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей на своих и чужих", — сказал Зеленский. Зато аренду "Олимпийского" кандидатам-бизнесменам быстро удалось разделить пополам.

"Было бы неправильно нагружать государственный бюджет еще и затратами на это мероприятие. И Петр Алексеевич небедный человек, и Владимир Александрович достаточно обеспеченная личность", — отметил представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
Обещают по два бесплатных билета в одни руки, но официальный сайт сегодня весь день получить приглашения не дает — не выдержал напора желающих.

"Ваши батлы с анализами и беготня друг за другом — реально уже задолбали. Я надеюсь, мы все-таки вскоре увидим ваши дебаты", — заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Но пока сражаются только их сторонники — вот в прямом эфире едва не сошлись врукопашную Гончаренко и Червоненко. Прежде, чем разойтись по противоборствующим штабам, оба не раз меняли политическую окраску.

Пока Зеленский личные встречи игнорирует, Порошенко привык к другому формату — один кандидат за двумя трибунами. Вот он на передаче "Пульс", обвиняет в неудачах все руководство страны, кроме самого себя.

"Если люди не доверяют тому или иному руководителю, не слышать людей очень опасно. Это была одна из моих ошибок", — говорит Порошенко.

Он готов отправить в отставку всех губернаторов. И даже собственные полномочия — урезать — лишь бы остаться в президентском кресле.

"Я не стремился, не стремлюсь, и не буду стремиться к расширению своих полномочий. Более того, мы будем их уменьшать, по крайней мере, в части, которая касается децентрализации страны", — заявил украинский президент.

Но вилла Порошенко, ее обнаружили сегодня на юге Испании активисты оппозиционного "Национального корпуса" рядом с домом Гладковского-Свинарчука, высокопоставленного чиновника, который воровал бюджетные деньги, предназначенные для военных контрактов. И от такого соседства уже не отмыться. Антипрезидентские плакаты и плюшевая свинья для Петра Порошенко — послание на случай, если он решит после выборов сюда эмигрировать.

"Я не вижу шансов у него удержать на своих позициях, быть переизбранным, поэтому нас ожидает смена власти и для страны это хорошо", — заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Юрий Бойко.

"Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский", — сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Дебаты для Порошенко — последний шанс. Цифры сошлись в красивое время и дату — в 19:00 19-го апреля 2019 года — то, что и нужно для масштабного шоу.

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