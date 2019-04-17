Директор Панкратова-Черного: актер не хамил, но извинился перед пассажирами

Поругался со стюардом за отказ налить алкоголь и остался ждать следующего самолета. Пассажир бизнес-класса рейса Барнаул — Москва Александр Панкратов-Черный был отправлен на землю. Эта версия экипажа диаметрально расходится с версией артиста.

В главной роли на борту самолета Барнаул-Москва Народный артист России выглядит более чем убедительно. Александр Панкратов-Черный возмущен поведением бортпроводников: "Мы не можем вам дать 100 граммов в бизнес-классе". И обвиняют в алкоголизме".

Пьяный дебош на борту, судя по записи, актер, которому в этом году исполнится 70, конечно не устраивал. Но и в выражениях не стеснялся. Чуть позже, правда, артист извинился перед невольными зрителями этого представления. И объяснил, почему ему придется остаться на земле.

"Мальчик сказал, что адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик. И просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения".

Самолет Панкратов-Черный — это осталось за кадром — покинул в сопровождении полицейских. В авиакомпании, которая выполняла рейс, инцидент прокомментировали.

"Сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требования нецензурной бранью. Кроме того, пассажир потребовал позвать командира воздушного судна, пытаясь проникнуть в кабину пилотов", — говорит заместитель руководителя ПАО "Аэрофлот" Вера Абанина.

Полицейские завели на актера административное дело о мелком хулиганстве. В Москву Александр Панкратов-Черный вылетел следующим рейсом. А в Барнаул, кстати, сам он родом с Алтая, прилетал с гастролями. Артист настаивает: сотрудники авиакомпании его оклеветали.

"Они меня обвинили, что я пьяный. Я не был пьяный. У меня на спектакле была племянница с дочкой. Меня никто не провожал. Никто не наливал".

Это подтверждает и гастрольный директор народного артиста. Анастасия Голованова была вместе с ним на борту воздушного судна: "Он не хамил. Он просто сказал, что не надо задерживать рейс. Он извинился перед пассажирами. Взял чемодан и самостоятельно вышел из самолета".

Уже сегодня Панкратов-Черный отправится на очередные гастроли в Санкт-Петербург. После возвращения народный артист собирается устроить сотрудникам авиакомпании, которые сняли его с самолета, разбор полетов.