Маурисио Почеттино: мы можем остановить "МанСити" в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Манчестер Сити". Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с командой Хосепа Гвардиолы.

"Мы добились невероятного результата, победив их в первом матче, но знаем, что противостояние отнюдь не закончено, – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА. – Мы надеемся и верим, что мы можем быть сильными. Мы намерены сражаться".

"Знаем, что они очень сильны и с самого начала зададут высокий темп, но это наша задача – постараться остановить их и сыграть в атакующий футбол. Надо верить, что мы можем остановить их и показать свой класс".

Наставник "шпор" заявил, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола один из лучших футбольных специалистов в мире: "кажется, он выиграл 24, 25 или 26 трофеев. Мы встречались в Барселоне, когда много играли друг против друга".

Напомним, первая игра завершилась победой "Тоттенхэма" с минимальным счетом – 1:0. Ответная игра состоится в среду, 17 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.