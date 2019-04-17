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17 апреля 201921:35

"Химки" одержали седьмую победу кряду в Единой лиге, у Шведа 34 очка

bckhimki.ru

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на выезде обыграли "Нижний Новгород" со счетом 97:93. Химчане перевели игру в овертайм, отыграв в заключительной четверти отставание в 16 очков.

У победителей встречи самыми результативными стали Алексей Швед (34 очка), Джордан Микки (22) и Янис Тимма (20), а у хозяев паркета больше всех набрали Владимир Драгичевич и Антон Астапкович – 25 и 16 очков соответственно.

"Химки" одержали седьмую победу кряду в Единой лиге и занимают третье место в турнирной таблице, а "Нижний Новгород", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на седьмой строчке. В следующем матче химчане 24 апреля примут "Енисей", а нижегородцы 20 апреля на выезде сыграют с командой "Калев".

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