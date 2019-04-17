ДТП с туристами в Португалии: есть жертвы

В салоне находилось не менее полусотни туристов. На месте происшествия работают спасатели и 14 карет скорой помощи, передает "Россия 24".

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, он потерял управление и упал в кювет.

Были ли там россияне — пока неизвестно. Консульский отдел посольства РФ в Португалии находится в постоянной связи с властями Мадейры.