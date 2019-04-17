Пак не простил Мамаева и Кокорина

340 тысяч рублей. Сумма, которую Андрею Аршавину придётся ежемесячно платить Алисе Казьминой на содержание их общей дочери Есении. Таково решение Красносельского суда Санкт-Петербурга по громкому бракоразводному процессу.

Впрочем, сам по себе брак экс-капитана сборной России по футболу официально так и не расторгнут. Финальный этап разбирательств отложили до лета. Решили дать супругам время на теоретическое примирение. Однако на практике оно едва ли возможно. Поскольку та же Казьмина дала понять: назначенных алиментов — ей мало.

Намерена добиваться содержания в размере четырёх миллионов: по два — себе и ребёнку. В месяц. По словам её адвоката, шансы на победу — высоки. Но решать тут — соответствующим инстанциям.

Еще одна околофутбольная история продолжилась сегодня – на судебном заседании по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева были заслушаны показания потерпевшего Дениса Пака.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак, который является потерпевшим по делу о драке, покидал здание суда в окружении журналистов. Ушел, не проронив ни слова.

Ровно два часа длился опрос потерпевшего. Там Паку пришлось отвечать на десятки вопросов. Допрос стороной обвинения, стороной защиты, судьи. На некоторые вопросы пришлось отвечать по несколько раз. Отправной точкой конфликта, как считает потерпевший стало его безобидное замечание в адрес подвыпившей компании которая вела себя вызывающе.

"Я в корректной форме сделал замечание: они вели себя по-хамски и неуважительно. Первый подошел Кирилл Кокорин, начал нецензурно выражаться".

Согласно показаниям Пака, пьяная компания вела себя неадекватно. Причиной сделать замечание стали словесные выпады в его сторону по расовому признаку. Но это лишь только еще больше раззадорило футболистов и их друзей.

"Они говорили на меня "китаец", говорили, что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Все это было крайне неприятно".

Также Пак подробно рассказал, как ему наносились удары, и что при этом выкрикивали братья Кокорины и Мамаев.

"Александр Кокорин взял стул и, желая нанести максимальный вред моей жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы. Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по моей руке, так и по голове. Кирилл Кокорин начал наносить удары в область головы. Точное количество ударов я не помню. Это избиение длилось несколько минут".

"Убью!", "Тебе повезло, что остался жив!". Александр Кокорин повернулся и очень агрессивно сказал, что я "китаец", и это сопровождалось отборной бранью" — это еще одна прямая цитата потерпевшего.

Адвокаты обвиняемых, опрашивая Дениса Пака пытались шутить, некоторые даже троллить потерпевшего. Адвокат Кирилла Кокорина юморил про отколовшийся в результате избиения зуб Дениса Пака.

"Вы сказали, что скол эмали был? В какой части половой…. ой, то есть ротовой полости это было? Извините за каламбур. Когда удар был, вы обнажали зубы? Улыбались?"



В общем было не смешно: ни Паку, ни судье, ни многочисленным зрителям в зале, как не старались адвокаты подсудимых разрядить обстановку.

Кстати, что Кокорину что Мамаеву – уж совсем становится не до смеха. Помимо уголовного преследования в России, ФИФА может серьезно заинтересоваться их расистскими высказываниями – а за этим может последовать пожизненная дисквалификация в участии в матчах под эгидой ФИФА.

"Во всех видах спорта существует разный уровень толерантности к разным видам проступков. Употребление алкоголя, и даже иногда употребление наркотиков является менее нарушающим с точки зрения стандартов ФИФА чем проявление любой расовой национальной дискриминации. За этим следует незамедлительная дисквалификация. Они рассматривают его не только как поведение на поле, но и вне его", — заявила Наталья Шатихина, представитель Дениса Пака.

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться. Комментировать потерпевший очередные извинения не стал. Наверное, не простил.