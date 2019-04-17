"Спартак", "Зенит", "ЦСКА" и "Динамо" оштрафованы по итогам 23 тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ряд клубов по итогам 23-го тура чемпионата России. Под санкции попали столичные "Спартак", ЦСКА, "Динамо", а также петербургский "Зенит".

"Болельщики "Спартака" зажгли четыре петарды и один файер, также скандировали нецензурные выражения в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова и в адрес ЦСКА, – заявил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС. – За пиротехнику "Спартак" наказан на 100 тысяч рублей, за мат – на 50 тысяч рублей.

В матче между московским "Динамо" и "Краснодаром" (1:1) болельщики московской команды скандировали нецензурные оскорбительные выражения – штраф 100 тысяч рублей. ЦСКА по итогам матча с "Оренбургом" (2:3) также был оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. Помимо этого, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко покидал пределы технической зоны, за что был лично оштрафован на 30 тысяч рублей.

"Болельщики "Зенит" на матче с "Анжи" скандировали нецензурные оскорбительные выражения в адрес гостей. Помимо того, что были нецензурные кричалки, была еще одна кричалка дискриминационного оскорбительного характера. Это второй раз в сезоне, поэтому за скандирование оскорблений и за дискриминационные оскорбления по поводу происхождения "Зенит" наказан штрафом в 350 тысяч рублей и закрытием трибуны D на один матч условно до конца сезона", – заключил Григорьянц.