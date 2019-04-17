Нотр-Дам: прокуратура придерживается версии случайного характера пожара

Прокуратура Парижа продолжает считать главной версию случайного характера возгорания, которое привело к пожару в соборе Нотр-Дам.

В заявлении прокуратуры говорится, что следствием не выявлено действий, указывающих на намеренный преступный поджог и в этой связи версия случайного характера возгорания остается главной.

В то же время прокуроры не отвергают и другие версии. В частности, изучается вероятность короткого замыкания, возгорания из-за брошенной сигареты или в результате возгорания из-за раскаленного при сварочных работах металла, сообщает ТАСС.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.

В прошлом году в соборе начались крупные реставрационные работы. Они проводились в первую очередь на крыше, в зоне шпиля.

На полное восстановление собора понадобится до 15 лет и миллиард евро. Таковы оценки ведущих французских архитекторов. Но почти всю эту сумму, благодаря пожертвованиям крупных компаний и простых граждан, уже собрали. А вот со сроками реставраторов торопят; президент Макрон пообещал, что управятся за пять лет.

Произведения искусства и христианские святыни, которые еще во время пожара удалось вынести из Нотр-Дама, временно помещены в Лувр.