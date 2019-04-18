"Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Порту"

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде разгромил португальский "Порту" со счетом 4:1. Подопечные Юргена Клоппа по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.

У победителей встречи голами отметились Садьо Мане (26), Мохамед Салах (65), Роберто Фирмино (77) и Вирджил ван Дейк (84), а у хозяев поля единственный мяч забил Эдер Милитао (68).

Первая игра противостояния завершилась победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч подопечные Юргена Клоппа (6:1) вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с "Барселоной", которая выбила из турнира "Манчестер Юнайтед" (3:1).