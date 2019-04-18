Боролся до конца: на 40-м году жизни умер корреспондент Илья Костин

На 40-м году жизни скончался корреспондент Первого канала Илья Костин.

Последнее время Илья боролся с онкологическим заболеванием, передает ТАСС. Сотрудники редакции телекомпании выразили соболезнования родным и близким Ильи Костина.

Коллеги запомнили его как талантливого, интеллигентного, невероятно тактичного человека. Он продолжал радоваться жизни даже в то время, когда болезнь вошла в его реальность. Но Илья не сдавался, не замкнулся на себе, а продолжал работать и строить планы.

За плечами Костина — военные конфликты в Чечне и Ираке, работа в президентском пуле. В день теракта на Дубровке и взрыва в московском метро в феврале 2004 года он весь день вел репортажи с места событий.