Экс-президент Перу застрелился: страна погрязла в коррупционно-политических скандалах

Бывший президент Перу застрелился, когда его хотели задержать полицейские. Почему Алан Гарсия не захотел сдаваться полиции?

"Живи, Алан Гарсия" и "Да здравствует Алан Гарсия!" – скандировали сторонники бывшего президента Перу, пока врачи боролись за жизнь 69-летнего политика. Молитвы не помогли – экс-президент скончался.

"Должен всем вам сказать, что президент Гарсия скончался несколько минут назад", — заявил член конгресса Перу Маурицио Малдер.

Алан Гарсия попытался застрелиться, когда к его дому пришла полиция. От политика требовали выйти и сдаться – судья выдал ордер на его арест на 10 дней. Гарсия сказал, что должен позвонить адвокату, и ушел в спальню. Через несколько минут раздался выстрел, офицеры ворвались в дом и нашли бывшего президента лежащим на полу. Он хотел покончить с собой, но попал в шею. Политик впал в кому и уже не приходил в сознание. Сам он, как и его сторонники, считал, что дело, по которому его преследуют – политическое.

"Истина для нас такова: эта ситуация лишь подтверждает, что прокуроры, в погоне за нездоровой известностью за счет других людей, хотят посадить кого-нибудь. Таких людей впишут в книгу истории мелким шрифтом", — сказал Малдер.

Однако для Перу это дело — крупнейший коррупционно-политический скандал за последние годы.

Главные фигуранты — три последних президента страны, занимавшие этот пост с 2006 по 2018-й годы. Их обвиняют в получении взяток от строительной компании-гиганта из соседней Бразилии – фирмы "Одебрехт".

По версии следствия, речь идет о сумме почти 800 миллионов долларов. В обмен "Одебрехт" получала крупнейшие строительные подряды в Перу.

Очередное заседание суда по этому делу прошло в Лиме во вторник. В зале был только один фигурант – президент Педро Пабло Кучински. Его арестовали, пока на 10 дней. В своей речи 80-летний Кучински назвал дело позором.

"Мне стыдно, что я, будучи президентом страны, помещен в такую ситуацию. Скажу честно, мое сердце плачет, когда я вижу такое отношение к человеку моего возраста".

И сердце Кучински не выдержало. Он попал в больницу тем же вечером, после завершения суда.

Тем временем, перуанская пресса вспоминает подробности дела и винит во всем еще одного бывшего президента страны — Альберто Фухимори. Он правил Перу 10 лет, с 1990-го по 2000-й, и сейчас отбывает 25-летний срок за коррупцию.

По мнению прессы, именно он руководил темными схемами даже после ухода с поста через свою дочь — Кейко Фухимори. Она сейчас под арестом, ждет суда по тому же делу "Одебрехта".