Президент Эстонии настроена на диалог с Россией

Таллин пытается привлечь внимание Москвы и восстановить отношения. Именно так в Эстонии расценили визит своего президента в Россию, который начинается 18 апреля.

Визит эстонского лидера в Москву планировался давно – Керсти Кальюлайд должна открыть отреставрированное здание эстонского посольства. Однако ее политические оппоненты использовали это, как повод для критики.

Больше всего тем, кто не поддерживает диалог с Россией, не нравится, что запрос о встрече на высшем уровне в Кремль отправил сам Таллин. И получил положительный ответ.

Президента раскритиковала спикер парламента. А национальный консервативный портал пишет: Кальюлайд во время визита в Москву может скопировать политиков, которые выступают за добрососедские отношения с Россией, и Эстония уже больше будет напоминать в этом вопросе Германию. Проиллюстрировали статью как раз фотографией встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель.

Часть экспертов и политиков прямо пишут: первый за восемь лет визит главы Эстонии в Россию — сигнал о готовности Таллина к восстановлению двусторонних отношений. Бывшая первая леди Эстонии поделилась опытом визита в Сибирь, не нашла ничего отталкивающего и попросила эстонскую прессу не забывать о том, что Кальюлайд – это все-таки президент страны и представляет эстонское государство.

Сама Кальюлайд перед вылетом в Москву дала интервью латвийскому телеканалу. В Риге ее тоже хотели отговорить от визита. Однако президент подчеркнула — встреча в России никак не противоречит политике Евросоюза.

"Если посмотреть, сколько лидеров европейских стран встречались с президентом России, то вы скорее исключение, если этого не сделали. Это правда, что президенты России и Эстонии давно не виделись. Как я уже говорила, соседи должны разговаривать", — заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

О чем именно пойдет речь на переговорах, пока неизвестно. Однако ожидания Таллина от визита вполне очевидны. Там провели соцопрос и выяснили – эстонцы ждут оживления экономических отношений и обсуждения вопроса о пограничном договоре. Эти темы волнуют до 80 процентов опрошенных. А вот украинский вопрос, который перед визитом тоже активно муссируют прозападные СМИ, заботит меньше трети респондентов.