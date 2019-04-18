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Ситуация вокруг КНДР 1 час назад

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18 апреля 201901:35

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа.

Центральное телеграфное агентство Кореи, передавшее эту информацию, не указало, о каком конкретно оружии идет речь, сообщив лишь, что "все проектированные показатели этого оружия проверены". У этого оружия, оснащенного мощной боеголовкой, особенный метод наведения в полете, сообщает ТАСС.

Это первое испытание Пхеньяном оружия, о котором объявлено публично, со времени проведения 28 февраля во Вьетнаме второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Та встреча завершилась безрезультатно, но руководители стран договорились продолжить диалог (подробнее о результатах встречи и ее геополитическом значении можно узнать из передачи на сайте Вести FM от 3 марта 2019 года).

Днем ранее Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО. Он прибыл в одно из подразделений военно-воздушных сил и оценил подготовку боевых летчиков и зенитчиков, заявив, что в реальных обстоятельствах воздушные бои начинаются без предупреждения.

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