Россиянка стала "Открытием" престижного международного фотоконкурса

В пресс-службе международного конкурса Sony World Photography Awards сообщили, что российский фотограф Карина Бикбулатова заняла почетное третье место в категории "Открытие".

23-летняя россиянка из Уфы представила на конкурс серию снимков, выполненных в монохромной технике под названием "Две параллели — 10". Это история двух подружек из Башкортостана с очень разными судьбами, которые даже не догадываются, что у них общий отец.

Молодой фотограф рассказала, что долго не верила, что на самом деле попала в финал престижного международного конкурса.

Карина училась в Московском институте культуры, сейчас продолжает обучение в Академии изящных искусств во Флоренции. Ранее ее работы выставлялись в Милане (Миланская Триеннале) и Барселоне (галерея ValidFoto), передает ТАСС.

"Для меня быть частью такого масштабного конкурса — это огромная возможность для профессионального роста".

В этом году на конкурс свои работы представили фотографы из 195 стран.