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18 апреля 201901:45

Римас Куртинайтис: собрались в последний момент и показали характер

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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" в овертайме обыграли "Нижний Новгород" со счетом 97:93. Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Рад этой нелегкой победе. В Нижнем Новгороде мы всегда имеем сложности, независимо от состава нижегородской команды, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Я недоволен началом матча. В принципе, мы сыграли только последние пять минут четвертой четверти и овертайм, где продемонстрировали нужную энергию и желание".

Наставник химчан заявил, что его подопечные плохо начали из-за, того что было семь дней на подготовку и из-за этого команда выпала из игрового ритма: "начали вяло и несобранно, допустили 20 потерь, хотя подобное с нами случалось месяца два назад. Хорошо, что ребята собрались в последний момент и показали характер".

Куртинайтис отдал должное «Нижнему Новгороду» и тренеру Зорану Лукичу: "я всегда им восхищался. Независимо от состава, его парни всегда играют на 150 процентов своих возможностей. Это желание и старание иногда важнее каких-то технических данных".

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