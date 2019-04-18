Хосеп Гвардиола: ошибки в Лиге чемпионов очень дорого обходятся

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" (4:3), но по сумме двух игр не смог выйти в полуфинал турнира. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Это тяжело. Мы были близки к тому, чтобы пройти. Это жестоко, но мы должны это принять, – приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА. – Хороший матч для всех. После 20 минут счет был 3:2, и во втором тайме мы сделали все, что могли. Мы много создавали, но ошибки в этом турнире очень дорого обходятся. Мы были честны в своей игре и старались до конца. То, чего мы добились за эти два сезона, просто невероятно".

Испанский специалист поблагодарил болельщиков "Манчестер Сити" после игры со "шпорами": "спасибо, это был удивительный вечер для нас. Я никогда не видел такой стадион за все время в клубе. Мы все расстроены, но я знаю, что болельщики знают: мы отдали абсолютно все силы. Таков футбол, здесь все непредсказуемо".

Напомним, "Тоттенхэм" впервые за 57 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Аяксом", который выбил из турнира "Ювентус" и мадридский "Реал".