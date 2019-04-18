Маурисио Почеттино: забить три мяча на поле "Манчестер Сити" нелегко

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:4, но вышел в полуфинал турнира по сумме двух матчей. Главный тренер "Шпор" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Это было невероятно – то, как все закончилось. Я так счастлив, так горд. Мои игроки – герои. Я так рад за них, так рад за болельщиков, – приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА. – В один момент наше разочарование было просто огромным. Вот почему мы любим футбол. Мы показали отличный характер. Забить три гола на поле "Манчестер Сити" нелегко ".

"Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с "Аяксом", который выбил из турнира "Ювентус" и "Реал": "Сейчас самое важное, что мы в полуфинале. Мы заслужили это. С учетом манеры игры "Аякса" могу предположить, что это будет открытая игра, очень атакующая, очень захватывающая. Это будет два фантастических матча", – подытожил Почеттино.