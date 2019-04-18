Мирный договор с Японией: Токио разуверилось в быстром решении вопроса

Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение вопроса о Курильских островах; оно отложено на более поздний срок.

Как поясняет японское издание "Майнити", Япония рассчитывала путем предварительных переговоров подготовить почву, чтобы во время визита Владимира Путина в рамках июньского саммита "Большой двадцатки" прийти к рамочному соглашению по мирному договору. Но, как пояснил изданию чиновник из правительства, исходя из реалий, это сложно, передает ТАСС.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, подписание которого Токио увязывает с решением своей территориальной проблемы. Япония настаивает на возврате ей восьми островов: Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды (в нее входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают как бы за один остров).

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору.

В середине января на пресс-конференции по итогам 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования Японии передать ей южные Курилы противоречат обязательствам страны по уставу ООН, в одной из статей которого написано о незыблемости итогов Второй мировой войны (Япония участвовала в войне на стороне фашистской Германии).

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.