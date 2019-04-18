Мадуро о новых санкциях США: они дают нам еще больше силы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал новые санкции Соединённых Штатов против Центробанка республики.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что эти ограничения должны остановить все страны, включая Россию от размещения военных сил в Венесуэле и поддержки Мадуро.

В ответ на это президент Венесуэлы назвал санкции США абсолютно аморальными и выразил уверенность в том, что ограничения лишь укрепят дух народа.

"Сегодня они снова приняли комплекс односторонних, абсолютно противозаконных санкций в отношении Центробанка Венесуэлы. Ваши санкции абсолютно аморальны. Центральные банки – священны. Позвольте мне сказать, что санкции дают нам еще больше силы. Я говорил с главой Центробанка, и он сказал мне, что они преодолеют санкции, которые пытаются наложить США", — заявил Николас Мадуро.