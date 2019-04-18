Боб Хартли: мы все еще боремся за Кубок Гагарина

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА в подмосковной Балашихе обыграл "Авангард" со счетом 2:0. Главный тренер омской команды Боб Хартли поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Сегодня получился еще один сложный матч. Возможно, произошло повторение второй игры, – приводит слова Хартли пресс-служба "Авангарда". – Конечно, в ворота ЦСКА непросто забивать, но мы создаем шансы и работаем над этим".

Хартли заявил, что омичам нужно одержать победу в следующем матче: "завтра мы начнем к ней готовиться, чтобы в следующий раз выйти на лед в полной боевой готовности. Мы все еще боремся за Кубок Гагарина, а это было нашей целью с самого первого дня".

Напомним, первые два матча завершились домашними победами армейцев – 5:2 и 3:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу москвичей. Четвертая игра состоится 19 апреля и пройдет также на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе.