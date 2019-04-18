В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся пронести в собор Святого Патрика 15 литров бензина

В Нью-Йорке полиция задержала мужчину, который пытался зайти в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина. Кроме 15 литров топлива, у него оказалась при себе жидкость для розжига и две зажигалки.

На допросе мужчина заявил, что нес бензин в свой фургон, где топливо якобы закончилось. Однако его слова не подтвердились. Полиция продолжает выяснять подробности, сообщает телеканал "Россия 24".

15 апреля произошел масштабный пожар в главной достопримечательности французской столицы — Соборе Парижской Богоматери. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша собора. Прокуратура Парижа пока придерживается версии, что пожар произошел случайно.