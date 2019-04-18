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18 апреля 201907:50

Москалькова готовит обращение властям США по поводу Винника

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова готовит обращение к американским властям насчёт освобождения Александра Винника. Уже почти два года россиянин находится в греческой тюрьме.

Задержали Винника в Греции по запросу США. Вашингтон обвиняет его в отмывании денег через интернет-биржу.

Сам Винник называет себя политическим заключенным. Накануне он заявил, что возобновляет голодовку в знак протеста против несправедливого суда.

Татьяна Москалькова надеется, что её обращение будет услышано, и США откажутся от экстрадиции Винника, сообщает телеканал "Россия 24".

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