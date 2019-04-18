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18 апреля 201908:55 Евгений Нипот

В победу Порошенко не верят даже букмекеры

За два дня до второго тура выборов президента в Киеве накаляются страсти, ставки растут, причем в прямом смысле. За последние недели Порошенко потратил порядка 100 миллионов гривен и около полумиллиарда за всю гонку. Его конкурент — в разы меньше.

Тест на знание Порошенко. Украинцам предлагают вспомнить, какие обещания он не выполнил, или угадать, насколько вырос его достаток за время президентства. За резким обогащением вроде бы должны следить компетентные органы, но вот генпрокурор Юрий Луценко отказывается отвечать на вопросы журналистов о Петре Алексеевиче. Даже не может сравнить его с литературным персонажем.


Пока описывал при помощи фломастера достижения в деле борьбы с коррупцией, сделал заявление, что в отставку не уйдет. Хотя всего пару месяцев назад говорил, что после выборов полномочия сложит. Мнение свое изменил из-за якобы "дилетантского" плана борьбы с коррупцией, который предложен штабом Зеленского.

Чиновник словно пытается сказать – к власти рвутся люди дремучие, государством управлять не способные, к которым, якобы, и доверие населения начинает падать. Так, по крайней мере, было заявлено в эфире одного из украинских телеканалов:

"Разрыв между кандидатами резко сократился: за нынешнего президента готовы голосовать 38,1 процента избирателей".

Правда, взрывной рост оказался фейком. Об этом сообщили организаторы телефонного опроса, на который ссылались телевизионщики. Исследование было неточным. Реальный разрыв между двумя кандидатами приближается к 50 процентам. Но на попытку сократить отставание Порошенко бросил все свои ресурсы, позабыв даже о своих президентских обязанностях.

"У нас два месяца не оплачиваются больничные листы. У нас женщины, которые ушли на больничный по беременности и родам, не получают выплаты из страховых фондов. У нас даже "гробовые" людям не платят, — рассказала Наталия Королевская, лидер партии "Украина — вперед!". — Факты сегодня говорят о том, что у нас три недели страной никто не занимается".

А когда заниматься? Ведь столько дел с организацией дебатов на газоне спорткомплекса "Олимпийский", провести которые предложил Владимир Зеленский. Глава телерадиокомпании Украины написал, что не согласовано до сих пор имя ведущего, число вопросов, формат съемок. Ведь будет целых две сцены – одной Порошенко оказалось мало.

"Будет две сцены, на одной будет Владимир Александрович, на другой – Петр Алексеевич. Не наше предложение, — подчеркнул представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. — Не понимаю, все как будет происходить, если такой разбег между кандидатами".

А еще в штабе Петра Алексеевича уверены, что под "олимпийские" дебаты придется менять закон. Ведь 19 числа кандидаты вроде как должны выступать на общественном телевидении, а не на стадионе. Но в крайнем случае Порошенко готов поиграть в Фигаро.

"Порошенко готов быть и там, и там. Поэтому мы обратились в Центральную избирательную комиссию, желая расставить все точки над i", — сообщил Олег Медведев, представитель штаба Петра Порошенко.

Бег для нынешнего президента Украины — занятие уже привычное. С подачи Зеленского стремглав летел сдавать кровь и мочу на алкоголь и наркотики. В поисках оппонента беспокойно появлялся то в одной, то в другой телестудии. А тем временем рейтинг более молодого кандидата рос и достиг 75 процентов.

"Идет подготовка к шоу, — считает сооснователь "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко. — Убежден, что результаты не повлияют на выбор избирателей. Об этом говорит вся социология".

Пока вся Украина смеется над броуновским движением своего пока еще президента, в полку тех, кто поддерживает Зеленского, прибывает. О готовности сотрудничать в интервью The Financial Times заявил Виктор Медведчук.

"Порошенко не хочет мира. Если Зеленский действительно будет добиваться мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия", — сказал политик.

До дебатов остается чуть больше суток, и ставки в прямом смысле растут, правда, только в отношении Зеленского. Букмекеры все меньше верят в победу Порошенко. Это при том, что последний на эту гонку потратил из своего кошелька больше полумиллиарда гривен, об этом пишет украинская пресса. А Зеленский по линии партии – 150 миллионов. Наглядный пример эффективного менеджмента.

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