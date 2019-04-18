Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника

Американские ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса даже в небольших количествах может стать причиной рака кишечника. Исследования ученых Оксфордского университета опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

В течение шести лет ученые проводили исследования 500 тысяч пациентов. Среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет, выявлено 2 609 случаев рака кишечника, передает РИА Новости.

Ученые пришли к выводу, что риск развития онкологии у тех, кто ел около 76 граммов красного и переработанного мяса (говядина, свинина, баранина), был выше на 20 процентов, чем у тех, кто ел 21 грамм и меньше.

Также возрастал риск заболевания на 15 процентов у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял порядка восьми граммов.

У тех, кто употреблял в пищу 29 граммов переработанного мяса в день, риск увеличивался на 19 процентов, чем у тех, кто потреблял около пяти граммов в день.