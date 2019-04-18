Дальневосточный леопард Leo 86M теперь под опекой приморских полицейских
Хранителем дальневосточного леопарда под номером Leo 86M официально стала полиция Приморья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на экологов, специальный документ, подтверждающий этот титул, вручен руководством "Земли леопарда" замначальника УМВД России по Приморскому краю Сергею Бартковскому.
Хранители леопарда – своеобразные "крестные" краснокнижных кошек, оказывающие реальную поддержку природоохранному делу "Земли леопарда". Забирая подопечного из нацпарка хранитель выбирает ему имя. Участие в выборе имени для леопарда принимал личный состав УМВД России по Приморскому краю. Кошку под номером Leo 86M назвали Степой. Добрый персонаж, герой произведений советского писателя Сергея Михалкова "Дядя Степа", работал милиционером и совершил много благородных поступков, решили полицейские.
Вручали сертификат Хранителя леопарда в центральной усадьбе национального парка в селе Барабаш на совещании по вопросам взаимодействия. Член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю и по совместительству директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк передал Сергею Бартковскому еще один символ Хранителя – деревянный отпечаток лапы Степы.
Виктор Бардюк подчеркнул, что грамотно выстраенная совместная работа, не позволяет браконьерам и нарушителям режима охраняемой территории уйти от ответственности. "Для нас важно развитие эффективного взаимодействия с полицией. Оберегая территорию дальневосточного леопарда, сотрудники УМВД теперь могут знать, что они трудятся, в том числе на благо своего подопечного", — заключил директор ФГБУ "Земля леопарда".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин о планах Порошенко встретиться: мне об этом ничего не известно
- В Сети продают обгоревшие части Нотр-Дама. Цены - в гривнах
- В аэропорту Внуково загорелся самолет
- Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
- Медведев против объединения Александринки и Ярославского театра
Самое читаемое
-
"Олечки больше нет": санитарка детской поликлиники зарезала дочь по приказу голосов
- Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
- Анорексия и остановка сердца: как жиросжигатели убивают организм
- Жена Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя
- Толстый турист упал со сломавшегося аттракциона и разбился насмерть
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
В Японии зафиксирован первый за 3 года дефицит торгового баланса
- Топ-5 самых курящих регионов России
- Христианство теряет символы и прежнюю значимость, как и западная цивилизация
- Темпы роста ВВП Китая остаются выше мировых
- 9 артефактов, хранившихся в соборе Парижской Богоматери
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Mercedes-AMG обновил "горячие" кроссоверы GLC 63
- Lada Xray получит мотор Renault-Nissan и японский вариатор
- Сбежал с места ДТП – получи тюремный срок!
- Toyota представила новое поколение Highlander
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Авиадебош Панкратова-Черного. Видео
- У виллы Порошенко нарисовали свинью
- Ленин оправдывается после предательства Ассанжа
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?