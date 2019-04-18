Дальневосточный леопард Leo 86M теперь под опекой приморских полицейских

Хранителем дальневосточного леопарда под номером Leo 86M официально стала полиция Приморья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на экологов, специальный документ, подтверждающий этот титул, вручен руководством "Земли леопарда" замначальника УМВД России по Приморскому краю Сергею Бартковскому.

Хранители леопарда – своеобразные "крестные" краснокнижных кошек, оказывающие реальную поддержку природоохранному делу "Земли леопарда". Забирая подопечного из нацпарка хранитель выбирает ему имя. Участие в выборе имени для леопарда принимал личный состав УМВД России по Приморскому краю. Кошку под номером Leo 86M назвали Степой. Добрый персонаж, герой произведений советского писателя Сергея Михалкова "Дядя Степа", работал милиционером и совершил много благородных поступков, решили полицейские.

Вручали сертификат Хранителя леопарда в центральной усадьбе национального парка в селе Барабаш на совещании по вопросам взаимодействия. Член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю и по совместительству директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк передал Сергею Бартковскому еще один символ Хранителя – деревянный отпечаток лапы Степы.

Виктор Бардюк подчеркнул, что грамотно выстраенная совместная работа, не позволяет браконьерам и нарушителям режима охраняемой территории уйти от ответственности. "Для нас важно развитие эффективного взаимодействия с полицией. Оберегая территорию дальневосточного леопарда, сотрудники УМВД теперь могут знать, что они трудятся, в том числе на благо своего подопечного", — заключил директор ФГБУ "Земля леопарда".