На Тайване произошло сильное землетрясение

На острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,1. Как сообщает ТАСС, в результате стихии в Тайбэе сотрясались здания. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

По данным китайского сейсмологического центра, магнитуда была выше – 6,7.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах северо-востоку от города Хуалянь на восточном побережье Тайваня. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".