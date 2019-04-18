Причину отравления учеников пермской школы установят московские эксперты

В причинах отправления учеников пермской школы будут разбираться эксперты из Москвы. Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что все взятые у школьников пробы отправят на исследование в Референс-центр по мониторингу возбудителей кишечных инфекций. Подобную практику применяют в случае массовых отравлений, передает ГТРК "Пермь".

Напомним, острую кишечную инфекцию официально диагностировали у 15 учеников пермской школы № 107. Четверых госпитализировали, один ребенок все еще остается в больнице. Причина заражения все еще не выявлена. Известно, что двое из отравившихся школьников столовую в этот день не посещали. Несмотря на это, Роспотребнадзор через суд требует отстранить ИП Собянина от организации питания в учебном заведении.

"Сотрудники Роспотребнадзора прибыли в школу, где провели обследование пищевого блока. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-противоэпидемического режима. В настоящий момент все материалы дела передали в суд для решения вопроса о продолжении деятельности ИП Собянина", — сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Вольдшмидт.