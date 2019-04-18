Форвард "Атлетико" Коста попал под подозрение испанских налоговиков

Испанские правоохранительные органы открыли дело в отношении еще одного известного футболиста. В уклонении от уплаты налогов подозревают игрока атаки мадридского "Атлетико" Диего Косту. Ему вменяют сокрытие от налоговых служб доходов в размере 1,1 млн евро.

При этом игрока подозревают в мошенничестве, сообщает издание El Mundo Deportivo, речь идет о доходах с имиджевых прав, которые Коста мог заработать в 2014 году. При этом хитрость футболиста состояла в том, что он пытался скрыть доходы от сделки с одной из компаний-изготовителей спортинвентаря, которая была заключена незадолго до перехода в испанца в лондонский "Челси".