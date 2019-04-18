Никита Гусев: не могу дождаться первой игры за "Вегас"

Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Никита Гусев, подписавший контракт с клубом НХЛ после вылета СКА из плей-офф Кубка Гагарина, признался, что не может дождаться дебюта в лучшей хоккейной лиге мира. Также он сообщил, что ему никто не гарантировал участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

"Было бы очень здоров сыграть в плей-офф. Не могу дождаться своей первой игры в НХЛ. Если я понадоблюсь тренеру и команде, готов выйти на лед и показать себя с лучшей стороны", – цитирует Гусева официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что 26-летний хоккеист подписал контракт с "Вегасом" сроком на один год.