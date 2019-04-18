При нападении на автобус в Пакистане убиты 14 человек

На юго-западе Пакистана вооруженные боевики напали на автобус, следовавший в город Гвадар, и убили 14 пассажиров.

Мотивы преступников неизвестны. Они сначала остановили автобус, потом проверили документы у всех пассажиров, а после заставили некоторых выйти из автобуса и открыли по ним огонь, передает "Интерфакс".

Пока ни одна из действующих в Пакистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.