Три человека погибли в ДТП на заснеженной дороге под Томском

Три человека погибли, еще трое попали в больницу с многочисленными травмами в результате столкновения минивэна с фурой под Томском, сообщает региональное управление МВД. Последствия ДТП сняли на видео.

Смертельная авария произошла около 09:30 утра 18 апреля на дороге Р-255 в районе села Кафтанчиково. Виновника еще только предстоит установить, по предварительной версии, водитель Honda на заснеженной дороге не совладал с управлением и выехал на встречную полосу, прямо под колеса большегруза.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет, при этом Freightliner завалился на бок. Жертвами аварии стали три человека, все они находились в салоне Honda. Помощь медиков потребовалась троим пострадавшим, все они доставлены в больницу.

В Томскую, Новосибирскую, Омскую и Иркутскую области сегодня вернулась зима — повалил снег, началась метель. Дороги превратились в каток, притом что многие водители уже сменили резину на летнюю.