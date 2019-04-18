Снежная стихия оставила без света 8 сел Томской области

На территории Томской области утром из-за обильного снегопада без света остались 700 человек, проживающих в восьми населенных пунктах.

На данный момент в двух селах электроснабжение уже восстановлено, сообщил tvtomsk.ru пресс-секретарь "Томской распределительной компании" Валентин Распопин. Продолжают заниматься оперативным устранением аварии на электросетях 30 бригад и 60 единиц спецтехники. Добавим, что в режим повышенной готовности ТРК переведена с вечера среды, в случае ухудшения погодных условий, группировка сил и средств будет увеличена.

Отметим, ранее на электрических сетях Томска из-за непогоды произошло несколько аварийных отключений. Как сообщает пресс-служба "Горсетей", были обесточены 12 многоэтажных и более ста домов частного сектора. После подключения по резервной схеме, электроснабжение восстановлено.