Бизнесмен Мазепин может стать владельцем команды Williams

Основной акционер крупной российской компании "Уралкалий" Дмитрий Мазепин вступил в переговоры с руководством формулической команды Williams, которая испытывает большие финансовые проблемы. Инсайдеры считают, что бизнесмен может стать владельцем "конюшни".

Итальянское интернет-издание It.Motorsport.Com сообщает, что переговоры между Мазепиным и представителями британской команды прошли во время недавнего Гран-при Китая. Слухи о возможной продаже Williams появились в паддоках "Формулы-1" в начале этого сезона и с учетом неважного финансового положения команды сделка может состояться.

Как уже сообщали Вести.Ru, Мазепин ранее уже пытался приобрести другую команду "Ф-1" – Force India (ныне — Racing Point), но уступил в тендере консорциуму бизнесмена Лоренса Стролла. Интерес российского миллионера к автогонкам давно известен, более того, в чемпионате "Формулы-2" выступает его сын Никита Мазепин.