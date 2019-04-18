Зеленский вновь поднимет на Украине вопрос о языке

В случае победы на выборах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение общества по законопроекту о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, прежде чем его подписывать, передает РИА Новости.

"Во-первых, законопроект нужно глубоко изучить. Потом я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона", — сказал Зеленский.

В настоящее время в украинском парламенте рассматривается законопроект о государственном языке. Документ содержит 2082 поправки, поэтому на рассмотрение может потребоваться еще несколько недель. Согласно календарному плану, парламент продолжит работу после второго тура президентских выборов – с 23 по 26 апреля.