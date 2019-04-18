Миллер лишился лицензии перед боем с Джошуа из-за допинга

Атлетическая комиссия Нью-Йорка лишила лицензии американского боксера Джаррела Миллера, провалившего допинг-тест перед боем с чемпионом IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Теперь он не сможет выступить в титульном поединке, который должен был состояться 1 июня.

Как сообщает Sky Sports, Миллер намерен обжаловать решение комиссии. Он заявил, что никогда сознательно не принимал запрещенные вещества.

В пробе американского боксера от 20 марта был обнаружен эндуробол, улучшающий выносливость спортсмена. Миллер не может объяснить, как препарат мог попасть в его организм.

Напомним, что бой между ним и Джошуа должен был состояться 1 июня 2019 года в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден".