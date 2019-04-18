24 миллиарда долларов: Михельсон подвинул Лисина с первой строчки рейтинга Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Первую строчку в нем с состоянием в размере 24 миллиардов долларов занял председатель правления крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк" Леонид Михельсон.

Лидер прошлогоднего рейтинга, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин в этом году оказался на второй строчке с состоянием 21,3 миллиарда долларов.

Следом в первой пятерке расположились президент "Лукойла" Вагит Алекперов (20,7 миллиарда долларов), основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (20,5 миллиарда долларов) и владелец долей в компаниях "Новатэк" и "Сибур" Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов).

Шестую позиция в рейтинге занял президент холдинга "Интеррос", президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, состояние которого составляет 18,1 миллиарда долларов. На седьмом месте член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман с 15 миллиардами.

Восьмая строчка у председателя комитета по стратегии "Еврохима" Андрея Мельниченко (13,8 миллиарда), девятая — у основателя и основного акционера USM Holdings Алишера Усманова (12,6 миллиарда). Замыкает первую десятку основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович с состоянием 12,4 миллиарда.

Всего в рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние участников рейтинга оценивается в 496 миллиардов долларов.