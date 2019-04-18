Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Сегодня, 18 апреля, в российский прокат выходит криминальная комедия "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. По сюжету, чтобы вернуть состояние, главному герою придется ограбить собственный банк. Чем будут удивлять зрителя?

Он сменил тренерский костюм на деловой. И теперь его цель — не олимпийское, а настоящее золото. Владимир Машков вернулся на большие экраны в роли многодетного олигарха в новом приключенческом комедийном фильме "Миллиард".

Им предстоит ограбить банк, но прежде — стать настоящей семейной бандой. Но как, если горе-папаша раньше никого из пятерых детей и знать не хотел?

Роль банкира Левина в "Миллиарде" для Владимира Машкова — это первый комедийный опыт в карьере.

"Мне понравился такой человек, вот такой, одинокий и полный надежды на что-то интересное в своей жизни", — говорит народный артист России Владимир Машков.

Ради съёмок в "Миллиарде" Машков пожертвовал своим отпуском, хотя на курорт все-таки попал. По сценарию, цель банды — банк на Лазурном побережье. Так что зрителей ждёт красивое летнее ограбление, полное романтики приключений — в лучших традициях фильмов про налетчиков.

"Вне зависимости от времени года, повеселиться и понервничать за то, что будет происходить, можно всегда", — обещает актриса Александра Бортич.

"Сейчас такого уже нет: хакеры — по рублю, по 50 копеек списывают с карточек, а так, чтобы ворваться с пистолетами, "положить всех в пол", эта романтика уходит", — делится актер Павел Чинарев.

Первые зрители уже оценили фильм: комедию рекомендуют для семейного просмотра.

- Доброе, но в то же время поучительное. Очень полезно было бы детям посмотреть.

- Очень весело было, легко, интересно, интересный сценарий.

- Фильм на миллиард! Однозначно!

- Прямо аплодировали, это было круто!

Удастся ли героям осуществить мечту? И что, кроме денег, они получат от ограбления? Фильм "Миллиард" — уже во всех кинотеатрах страны.