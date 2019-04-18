В кино и библиотеках теперь будут требовать паспорт

В кинотеатрах и библиотеках у посетителей будут требовать паспорт. Такой закон приняла в третьем, окончательном, чтении Государственная дума.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Василина Кулиева пояснила РИА Новости, что ограничения касаются кино- и видеопродукции, зрелищных мероприятий и их анонсов, а также печатной продукции в библиотеках.

Закон обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории старше 18 лет. Если у контролера или кассира возникли сомнения в возрасте зрителя, он может попросить показать паспорт или другой документ. Перед сеансами детских фильмов нельзя будет показывать трейлеры кинолент для людей старше 18 лет.

Та же система будет действовать в библиотеках. Библиотекарь сможет выдать читателю книги и журналы с маркировкой "18+" только после предъявления паспорта. При этом не допускается продажа такой продукции через автоматы.