Возвращение зимы спровоцировало ДТП и пробки в Омске. Видео

Вечером в минувшую среду, 17 апреля, погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Омска – температура воздуха опустилась ниже нуля, выпал снег, а на улицах образовался гололед.

Многие автомобилисты, которые уже успели установить на свои транспортные средства летнюю резину, не справились с изменением дорожной обстановки. В городе были отмечены серьезные пробки, частично парализовавшие движение.

Так, одна из аварий, произошедшая на мосту имени 60-летия Победы, попала в объектив регистратора очевидца – на скользкой дороге водитель не успел затормозить перед скоплением машин.

Сотрудники полиции предупредили участников движения о понижении температуры воздуха, осадках в виде мокрого снега и возможном появлении гололеда.

По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, за минувшие сутки в Омске и области произошло 117 ДТП, пострадали восемь человек.

Отметим, что возвращение зимы почувствовали на себе и жители других субъектов Сибирского федерального округа – снег выпал в Красноярском и Алтайском крае, в Новосибирской, Амурской, Иркутской и Томской областях.