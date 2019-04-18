Директор ФСБ встревожен появлением в мире антиисламского терроризма

Директор ФСБ Александр Бортников, выступая в Петербурге на конференции по противодействию международному терроризму, отметил, что в последнее время серьезной проблемой становится такой феномен, как антиисламский терроризм.

Бортников заявил, что появлению убийц-одиночек, которые радикально настроены к мусульманам, способствуют миграционные процессы в мире и в первую очередь — в западных странах. Они же, считает директор ФСБ, провоцируют националистические настроения.

Бортников пояснил, что провоцируют рост националистических настроений и актуализируют проблему праворадикального неорасистского радикализма "глубокие различия в культурных и религиозных менталитетах беженцев и коренных жителей, а также намеренно агрессивное поведение мигрантов и совершаемые ими преступления".

"В результате появление хладнокровных психопатов-убийц, вынашивающих планы убийства мусульман, становится тревожной тенденцией не только для Европы, но и (как показала трагедия в новой Зеландии) для всего мира", — приводит "Интерфакс" слова Бортникова.

В середине марта мир потрясла трагедия в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч. Там радикально настроенный к мусульманам австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в мечети. Погибли 50 человек, десятки получили ранения.