Всемирный съезд татарских женщин открывается в Казани. Женщины со всего мира съезжаются в столицу Татарстана на Второй съезд. Планируется участие 500 представительниц прекрасного пола из 27 стран дальнего и ближнего зарубежья и 67 регионов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан. Возраст участниц от старшего поколения до молодых активисток, и даже школьниц.

Как передает ГТРК "Татарстан", делегаты съезда посетят детские сады, посмотрят занятия, на которых обучают татарскому языку. А также они приглашены на финалы конкурсов Татарская девочка и Татарский мальчик в зале театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.