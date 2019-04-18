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18 апреля 201911:16

Всемирный съезд татарских женщин открывается в Казани

Global Look Press

Всемирный съезд татарских женщин открывается в Казани. Женщины со всего мира съезжаются в столицу Татарстана на Второй съезд. Планируется участие 500 представительниц прекрасного пола из 27 стран дальнего и ближнего зарубежья и 67 регионов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан. Возраст участниц от старшего поколения до молодых активисток, и даже школьниц.

Как передает ГТРК "Татарстан", делегаты съезда посетят детские сады, посмотрят занятия, на которых обучают татарскому языку. А также они приглашены на финалы конкурсов Татарская девочка и Татарский мальчик в зале театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Текст: ГТРК "Татарстан"

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