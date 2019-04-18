Непогода в Сибири: буря, метель и гололед. Видео

В Сибирском федеральном округе сегодня, 18 апреля, погода преподнесла неожиданный сюрприз: в Красноярском и Алтайском крае, в Новосибирской, Омской, Амурской, Иркутской и Томской областях поднялся сильный ветер, образовался гололед и пошел снег.

В настоящее время в Амурской области выпало много снега, дует холодный северный ветер, порывы которого временами превышают 20 метров в секунду. Несколько школ отменили занятия.

В Новосибирске и области пробки достигают десяти баллов из-за гололеда — большинство водителей заменили колеса с зимних на летние. Произошло множество аварий.

В Красноярском крае метель образовала снежные заносы на трассах. В Алтайском крае из-за ветра локальные произошли локальные отключения электроэнергии. Были частично перекрыты дороги регионального и федерального значения.

В Омской и Иркутской областях гололед, ветер и мокрый снег. По информации МВД Иркутской области, количество аварий, в сравнении с предыдущими днями, выросло в три раза.