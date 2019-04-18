Сбитая наркоманом без прав жительница Владивостока скончалась в больнице
Скончалась одна из двух жительниц Владивостока, которых на остановке сбил лишенный прав 23-летний водитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.
Авария произошла вечером 9 апреля на Русской улице, а ее инициатором, как можно судить по кадрам, стал владелец двигавшейся наперерез машины. Водитель Subaru Forester попытался уйти от столкновения, но не совладал с управлением, в итоге легковушку развернуло и выбросила на остановку "Больница Рыбаков", где она сбила двух женщин 42 и 52-х лет.
Одной из пострадавших оторвало ногу, врачи больше недели боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли. Вторая до сих пор находится в больнице с открытым переломом бедра.
За рулем Subaru находился лишенный прав молодой человек, экспертиза показала, что он был под воздействием наркотиков. За нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Сейчас
С 1 июня Россия прекращает поставки нефти на Украину
Картина дня
-
Украине предложили вспомнить обещания Порошенко
- Экс-президент Перу застрелился при задержании
- КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
- Врачи госпиталя Бурденко вылетают в уфимскую больницу к Быкову
- Роскачество назвало лучших производителей кефира в РФ
Самое читаемое
-
"Олечки больше нет": санитарка детской поликлиники зарезала дочь по приказу голосов
- Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
- Анорексия и остановка сердца: как жиросжигатели убивают организм
- Жена Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя
- Толстый турист упал со сломавшегося аттракциона и разбился насмерть
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Греция потребовала репараций от Германии за ущерб от оккупации
- США применили санкции против ЦБ Венесуэлы
- Топ-5 лучших российских вузов в рейтинге RUR
- Три причины поставить под сомнение экономические данные Китая
- Миллиардеры из Вологды и топ-10 самых богатых людей в рейтинге Bloomberg
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
- Младше "Креты": Hyundai показала свой самый маленький кроссовер
- Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"
- Lada Xray получит мотор Renault-Nissan и японский вариатор
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Авиадебош Панкратова-Черного. Видео
- У виллы Порошенко нарисовали свинью
- Ленин оправдывается после предательства Ассанжа
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?