Сбитая наркоманом без прав жительница Владивостока скончалась в больнице

Скончалась одна из двух жительниц Владивостока, которых на остановке сбил лишенный прав 23-летний водитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла вечером 9 апреля на Русской улице, а ее инициатором, как можно судить по кадрам, стал владелец двигавшейся наперерез машины. Водитель Subaru Forester попытался уйти от столкновения, но не совладал с управлением, в итоге легковушку развернуло и выбросила на остановку "Больница Рыбаков", где она сбила двух женщин 42 и 52-х лет.

Одной из пострадавших оторвало ногу, врачи больше недели боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли. Вторая до сих пор находится в больнице с открытым переломом бедра.

За рулем Subaru находился лишенный прав молодой человек, экспертиза показала, что он был под воздействием наркотиков. За нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит до семи лет лишения свободы.