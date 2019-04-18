Чемпионка мира по сноуборду Екатерина Тудегешева завершила карьеру

Известная российская сноубордистка Екатерина Тудегешева официально объявила о завершении своей карьеры. Двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мир в зачете параллельного слалома в сезоне-2010-2011 сообщила об этом поклонникам спорта в соцсети Facebook.

"Дорогие друзья, хотела бы официально объявить, что я закачиваю свою профессиональную спортивную карьеру. Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги, найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях", — написала спортсменка.

31-летняя Тудегешева сообщила, что счастлива тем, как сложилась ее история в спорте: "Мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в сноуборде".