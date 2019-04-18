Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок. Об этом она сообщила своим читателям на личной странице в Instagram.

"Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость… Ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок", – написала Валитова.

Также она заявила, что никакого сговора в действиях компании мужа не было. Поэтому она удивляется показаниям потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина. "Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? " – задается вопросом жена Кокорина.

Тем не менее она по-прежнему надеется на справедливое решение суда. "Надеюсь, что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более", – заявила Валитова.

Напомним, что в Пресненском суде Москвы продолжается судебное разбирательство по делу братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого, которых обвиняют по двух статьям – "побои" и "хулиганство".