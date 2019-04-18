Уголовное дело о махинациях при отлове косаток закрыто

Уголовное дело в отношении экс-руководителя Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его бывшего подчиненного Льва Смирных, обвиняемых в махинациях при отлове косаток прекращено. Решение сегодня принял Фрунзенский районный суд Владивостока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Судья Татьяна Курышова, оглашая приговор.заявила, что суд прекращает производство по уголовному делу и освобождает от уголовного преследования фигурантов дела. Бочарову назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, Смирных оштрафован на 35 тысяч рублей. Оба подсудимых находились под подпиской о невыезде. На недвижимость и банковский счет Льва Бочарова был наложен арест. Кроме того, в начале апреля Фрунзенский районный суд прекратил уголовное дело в отношении экс-заместителя директора ТИНРО-центра Юрия Блинова и назначил ему штраф в 35 тысяч рублей.

Напомним, заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовным делам о махинациях на 13 миллионов при отлове косаток. Фигурантами дела стали экс-глава ТИНРО-Центра в Приморье Лев Бочаров и двое его подчиненных, среди которых его бывший зам Юрий Блинов. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, пособничестве в превышении должностных полномочий. В ходе расследования фигуранты возместили 13 миллионов рублей, уточнили в Генпрокуратуре.