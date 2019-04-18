В Эдинбурге выстрелом в голову убит актер культового фильма "На игле 2"

В Эдинбурге вечером 17 апреля был убит бывший боксер и актер Брэдли Уэлш. Более всего он известен по фильму "На игле 2".

Как пишет The Sun, убийца выстрелил в голову Уэлшу в тот момент, когда он припарковал автомобиль у дверей своего дома.

Актер скончался на месте, полиция устанавливает обстоятельства трагедии. Уэлшу было 42 года.

В молодости он занимался боксом на профессиональном уровне и провел на ринге около двух десятков боев, однако никакими значительными успехами на спортивном поприще отмечен не был.

При этом репутация у него была неоднозначной: в 2009 году актер снялся в документальном сериале Danny Dyer’s Deadliest Men, который рассказывал о самых опасных людях Великобритании.