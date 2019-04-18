Зеленский объявит информационную войну Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса. Он также выступил против амнистии для ополченцев. Об этом кандидат заявил в интервью "РБК-Украина".

По мнению Зеленского, сейчас между жителями страны и жителями Донбасса существует информационная стена, которую нужно разрушить.

"Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов", — подчеркнул он.

Для решения этих задач должен быть создан европейский медиапортал, который будет вещать на русском языке и рассказывать о событиях на Украине. "Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить", — пояснил Зеленский.

Между тем, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник после этих заявлений Зеленского посоветовал кандидату в президенты Украины внимательно изучить минские соглашения по Донбассу.

"Он обязан знать, что минские соглашения — это и особый статус, и немедленная амнистия для участников событий на юго-востоке Украины", — напомнил он, передает РИА Новости.

А информационная война, которую предлагает Зеленский, "вряд ли вернет к жизни погибших или выпросит прощения у матерей детей, которых убила украинская власть", — подчеркнул Мирошник.